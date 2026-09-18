Украина имеет космический дефицит средств, но выход есть, - Зеленский

Сейчас у Украины есть проблема с огромной "дырой" в государственном бюджете. Однако имеются предложения по закрытию проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с медиа на встрече "Карпатской восьмерки", передает Офис Президента Украины.

Зеленский о дефиците в госбюджете

По словам президента, у Украины имеет "космический дефицит средств", однако работает над выходом из ситуации.

"Вчера говорили с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, мы с ней встретимся в ближайшее время. Готовим некоторые предложения, чтобы выйти из дефицита, того, что я говорил, космического, между нами", - говорит Зеленский.

По его словам, Украина найдет все выходы из сложившейся ситуации.

"Я уже это знаю, некоторые вещи. Уже есть договоренности", - уточнил президент.

Также он добавил, что Украина готовится производить быстрые перехватчики дронов.

Ранее РБК-Украина писало, что две украинские компании успешно провели боевые испытания новых дронов-перехватчиков. Они сбили российский "Шахед", сказал Зеленский.

Также сообщалось, что, по словам главы государства, саммит карпатских государств впервые проходит в Украине и объединяет регионы и громады 8 стран-соседей.

Создание "Карпатской восьмерки" должно сблизить страны и сформировать новую площадку для решения общих задач.