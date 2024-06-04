"Не означает членство в НАТО". Байден рассказал, каким должен быть прочный мир в Украине

Россию необходимо лишить возможности повторно оккупировать территорию Украины в будущем. И это не обязательно предусматривает украинское членство в НАТО.

"Мир выглядит так, чтобы Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, они (Украине - ред.) входят в НАТО. Это значит, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", - объяснил Байден.

Как напомнил президент, именно он раньше был тем, кто выступал против "НАТОизации" Украины.

Глава американского государства отметил, что провел месяц в Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Тогда в стране "была значительная коррупция, которая все отягощала".

Но он добавил, что если Запад позволит Украине пасть, то дальше падет Польша и в регионе продолжится нестабильная ситуация.