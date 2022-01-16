У Кремлі заявили, що виключили для себе розміщення наступального озброєння в Україні

Росія виключає для себе розміщення наступального озброєння на території України. Таку заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головного редактора радіостанції "Эхо Москвы" Олексія Венедиктова.

"Ми не можемо виключити, що наші партнери (США і НАТО) можуть розмістити наступальні озброєння на території України. Ми, зі свого боку, виключаємо для себе розміщення наступального озброєння там", - заявив Дмитро Пєсков в інтерв'ю Венедиктову.

За словами Пєскова, тому Росія вимагає для себе юридично закріплених гарантій.

