Лидеры стран ЕС готовят совместный ответ на визит Орбана в Россию, - FT

Лидеры стран Европейского Союза готовят совместный ответ на вольную дипломатию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытаясь провести красную черту под его неоднозначным визитом к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам людей, осведомленных о ходе обсуждения, вчера в кулуарах саммита лидеров стран НАТО в Вашингтоне неформальные группы лидеров ЕС обсуждали идеи, включая совместное письмо Орбану, в котором они ясно выражали свое возмущение и требовали прекратить его несанкционированные внешнеполитические вылазки.

"Хватит. Сейчас много раздражения и обсуждений того, как ответить", - сказал один из собеседников.

Второй собеседник сказал, что еще одно предложение - это созвать специальную встречу министров по делам ЕС, посвященную исключительно рассмотрению проступков Венгрии.

Большинство также поддержало юридическую оценку, согласно которой Орбан "поставил под угрозу" совместные цели ЕС и нарушил правила внешнеполитической "солидарности".