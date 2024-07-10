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Послы ЕС резко раскритиковали Орбана за поездки в Россию и Китай с "мирной миссией", - СМИ

Среда 10 июля 2024 23:07
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Послы ЕС резко раскритиковали Орбана за поездки в Россию и Китай с "мирной миссией", - СМИ Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Послы стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе в среду, 10 июля, остро критиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездки в Россию и Китай с "мирной миссией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

Как сообщили изданию дипломатические источники, встреча послов Евросоюза длилась два часа. На ней участники дали понять представителю Венгрии, что не доверяют объяснениям Будапешта и считают действия Орбана нарушением правил.

Отмечается, что только одна делегация, Словакия, уклонилась от выступления, тогда как остальные послы вмешались, чтобы выразить свой гнев в связи с серией поездок, которые состоялись с начала председательства Венгрии в ЕС 1 июля.

По информации источников, встреча не завершилась принятием решений и послы ЕС не обсуждали конкретные ответные меры, хотя несколько стран отдельно изучают бойкот неформальных встреч на уровне министров, которые Венгрия запланировала на своей территории в течение семестра.

В свою очередь представитель Венгрии заявил, что Орбан очень четко дал понять во время своего турне, что он путешествовал только как премьер Венгрии, а не от имени ЕС, и что "он сделал это в интересах оценки возможностей возможного прекращения огня".

Турне Орбана

Напомним, 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Там он предложил, чтобы Украина прекратила огонь перед началом мирных переговоров с РФ.

А уже 5 июля Орбан приехал в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом в ЕС заявили, что не предоставляли мандата венгерскому премьеру на поездку в Россию.

Кроме того, 8 июля глава венгерского правительства также посетил Китай со своей "мирной миссией".

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