Послы ЕС резко раскритиковали Орбана за поездки в Россию и Китай с "мирной миссией", - СМИ

Послы стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе в среду, 10 июля, остро критиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездки в Россию и Китай с "мирной миссией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press .

Как сообщили изданию дипломатические источники, встреча послов Евросоюза длилась два часа. На ней участники дали понять представителю Венгрии, что не доверяют объяснениям Будапешта и считают действия Орбана нарушением правил.

Отмечается, что только одна делегация, Словакия, уклонилась от выступления, тогда как остальные послы вмешались, чтобы выразить свой гнев в связи с серией поездок, которые состоялись с начала председательства Венгрии в ЕС 1 июля.

По информации источников, встреча не завершилась принятием решений и послы ЕС не обсуждали конкретные ответные меры, хотя несколько стран отдельно изучают бойкот неформальных встреч на уровне министров, которые Венгрия запланировала на своей территории в течение семестра.

В свою очередь представитель Венгрии заявил, что Орбан очень четко дал понять во время своего турне, что он путешествовал только как премьер Венгрии, а не от имени ЕС, и что "он сделал это в интересах оценки возможностей возможного прекращения огня".