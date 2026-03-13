"Не лезьте к нам": Лукашенко перешел к угрозам НАТО из-за "Орешника"

Диктатор прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские ракеты "Орешник" на территории Беларуси должны быть законными целями.

"Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что "не будет спать и наблюдать", если соседние страны будут считать законной целью объекты на территории Беларуси.

"70 км могу, 200 км. У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают "Орешник" законной целью - пожалуйста", - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что "Орешник" - это мобильное оружие. При этом, по его словам, есть и ложные цели.

"То есть на маршрут выйдет 10 машин. Сверху посмотрели - десять "Орешников". А он будет один. Поэтому на любой яд всегда найдется противоядие", - считает диктатор.