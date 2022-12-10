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"Не бросать мыло в душе". Подоляк описал отношения РФ с партнерами по ценам на нефть

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Отношения России с партнерами в вопросе цен на нефть подчиняются тюремному правилу "не бросать мыло в душе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Многие считают, что российская культура - это Достоевский или Чайковский. Но настоящая глубинная ru-культура - это АУЕ (тюремная субкультура). Там есть правило: "Не бросать мыло в душе". И это лучшее описание отношений России с партнерами по "антизападной коалиции" в вопросе цен на нефть", - отметил Подоляк.

Напомним, 2 декабря страны ЕС согласовали установление максимальной цены за российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Страны G7 и Австралия также приняли аналогичное решение.

Позже вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российский механизм запрета продажи нефти, на которую распространяется ценовой потолок, введенный западными странами, должен заработать до конца года.

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