"Не бросать мыло в душе". Подоляк описал отношения РФ с партнерами по ценам на нефть

Отношения России с партнерами в вопросе цен на нефть подчиняются тюремному правилу "не бросать мыло в душе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Многие считают, что российская культура - это Достоевский или Чайковский. Но настоящая глубинная ru-культура - это АУЕ (тюремная субкультура). Там есть правило: "Не бросать мыло в душе". И это лучшее описание отношений России с партнерами по "антизападной коалиции" в вопросе цен на нефть", - отметил Подоляк.