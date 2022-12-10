"Не кидати мило у душі". Подоляк описав відносини РФ з партнерами щодо цін на нафту

Відносини Росії з партнерами щодо цін на нафту підкоряються тюремному правилу "не кидати мило в душі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Багато хто вважає, що російська культура - це Достоєвський чи Чайковський. Але справжня глибинна ru-культура - це АУЕ (тюремна субкультура). Там є правило: "Не кидати мило в душі". І це найкращий опис відносин Росії з партнерами по "антизахідній" коаліції у питанні цін на нафту", - зазначив Подоляк.