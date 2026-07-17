В Украине расширили зону обязательной эвакуации: откуда начнут вывозить людей
Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и расширения зоны российских обстрелов власти Херсонской области увеличили территорию обязательной эвакуации населения. В список включили новые населенные пункты и районы Херсона, а также приняли ряд дополнительных мер безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в сети Telegram.
Расширили эвакуацию
В Херсонской области расширили перечень территорий, жители которых подлежат обязательной эвакуации в более безопасные районы. Такое решение приняли на заседании Совета обороны региона после анализа ситуации в громадах, которые ежедневно подвергаются российским атакам.
По его словам, особое внимание уделили ситуации в Херсонской, Нововоронцовской и Бериславской громадах, где география российских обстрелов продолжает расширяться.
В связи с этим к территориям обязательной эвакуации добавили населенные пункты Хрещеновского старостинского округа, село Чаривное, поселок Зеленовка, а также микрорайон "Текстильный" и отдельные улицы Центрального, Корабельного и Днепровского районов Херсона. В перечень вошли, в частности, улицы Университетская, Театральная, Белорусская, Коммунальная, а также улицы и переулки, расположенные в направлении рек Кошевая и Днепр.
Новые меры безопасности
На территориях, где вводится обязательная эвакуация, также запретят въезд семьям с детьми из-за высокой угрозы их жизни и здоровью.
Кроме того, Совет обороны согласовал закупку мобильных укрытий, которые установят на наиболее опасных участках автомобильных дорог.
Также область приобретет дополнительные средства защиты для критической инфраструктуры, проведет капитальный ремонт укрытия в одном из учебных заведений и реконструкцию оборудования в больнице.
Какие решения приняли еще
Во время заседания также рассмотрели результаты мобилизационной кампании и работы военно-врачебных комиссий с участием представителей областного ТЦК и СП, Национальной полиции и департамента здравоохранения.
Помимо этого, власти согласовали закупку материально-технических средств для нужд Сил обороны, обсудили безопасность пригородных пассажирских перевозок и решили скорректировать схемы движения общественного транспорта с учетом оперативной обстановки.
Некоторые маршруты будут сокращены. Отдельно участники заседания рассмотрели вопросы безопасной работы автозаправочных станций в условиях регулярных атак российских беспилотников и ракетных ударов.
Напоминаем, что ранее в Украине утвердили порядок обязательной эвакуации детей из районов активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей или законных представителей. Решение предусматривает механизм безопасного вывоза несовершеннолетних из опасных территорий с последующим обеспечением их временного пребывания в безопасных регионах страны.