В Украине расширили зону обязательной эвакуации: откуда начнут вывозить людей

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и расширения зоны российских обстрелов власти Херсонской области увеличили территорию обязательной эвакуации населения. В список включили новые населенные пункты и районы Херсона, а также приняли ряд дополнительных мер безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в сети Telegram.

Расширили эвакуацию

В Херсонской области расширили перечень территорий, жители которых подлежат обязательной эвакуации в более безопасные районы. Такое решение приняли на заседании Совета обороны региона после анализа ситуации в громадах, которые ежедневно подвергаются российским атакам.

По его словам, особое внимание уделили ситуации в Херсонской, Нововоронцовской и Бериславской громадах, где география российских обстрелов продолжает расширяться.

В связи с этим к территориям обязательной эвакуации добавили населенные пункты Хрещеновского старостинского округа, село Чаривное, поселок Зеленовка, а также микрорайон "Текстильный" и отдельные улицы Центрального, Корабельного и Днепровского районов Херсона. В перечень вошли, в частности, улицы Университетская, Театральная, Белорусская, Коммунальная, а также улицы и переулки, расположенные в направлении рек Кошевая и Днепр.

Новые меры безопасности

На территориях, где вводится обязательная эвакуация, также запретят въезд семьям с детьми из-за высокой угрозы их жизни и здоровью.

Кроме того, Совет обороны согласовал закупку мобильных укрытий, которые установят на наиболее опасных участках автомобильных дорог.

Также область приобретет дополнительные средства защиты для критической инфраструктуры, проведет капитальный ремонт укрытия в одном из учебных заведений и реконструкцию оборудования в больнице.

Какие решения приняли еще

Во время заседания также рассмотрели результаты мобилизационной кампании и работы военно-врачебных комиссий с участием представителей областного ТЦК и СП, Национальной полиции и департамента здравоохранения.

Помимо этого, власти согласовали закупку материально-технических средств для нужд Сил обороны, обсудили безопасность пригородных пассажирских перевозок и решили скорректировать схемы движения общественного транспорта с учетом оперативной обстановки.

Некоторые маршруты будут сокращены. Отдельно участники заседания рассмотрели вопросы безопасной работы автозаправочных станций в условиях регулярных атак российских беспилотников и ракетных ударов.