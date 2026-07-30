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Принудительная эвакуация в Харьковской области: из 9 сел вывезут семьи с детьми

16:57 30.07.2026 Чт
2 мин
Острая ситуация с безопасностью стала причиной
aimg Елена Бджола
Принудительная эвакуация в Харьковской области: из 9 сел вывезут семьи с детьми Фото: принудительная эвакуация из Харьковской области (Getty Images)
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30 июля власти Харьковщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из Старосалтовской громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Зона принудительной эвакуации в Харьковской области расширилась

Синегубов сообщил, что зона обязательной эвакуации стала больше в Чугуевском районе области.

"На заседании Совета обороны области приняли решение о проведении эвакуации, в частности принудительным способом семей с детьми, из 9 сел Старосалтовской громады", - отметил чиновник.

Сейчас в этих населенных пунктах проживают 865 человек, среди которых 58 детей и 64 маломобильных.

"Решение было принято в связи с ростом интенсивности вражеских обстрелов населенных пунктов Старосалтовской громады", - уточнил он.

Власти призывают уезжать

Синегубов призвал жителей означенных населенных пунктов:

  • не пренебрегать собственной безопасностью,
  • сохранить жизнь,
  • эвакуироваться в более безопасные громады области.

Уже установлены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей.

"Мы продолжаем работать скоординированно с громадами, стражами порядка, спасателями и волонтерами, чтобы обеспечить защиту каждой семье", - заверил Синегубов.

Напомним, в Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию семей с детьми. Из-за постоянной угрозы российских обстрелов должны уехать сотни жителей, среди которых более трехсот детей.

17 июля из-за ухудшения ситуации с безопасностью и расширения зоны российских обстрелов власти Херсонской области увеличили территорию обязательной эвакуации населения.

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