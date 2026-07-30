Принудительная эвакуация в Харьковской области: из 9 сел вывезут семьи с детьми
30 июля власти Харьковщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из Старосалтовской громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Зона принудительной эвакуации в Харьковской области расширилась
Синегубов сообщил, что зона обязательной эвакуации стала больше в Чугуевском районе области.
"На заседании Совета обороны области приняли решение о проведении эвакуации, в частности принудительным способом семей с детьми, из 9 сел Старосалтовской громады", - отметил чиновник.
Сейчас в этих населенных пунктах проживают 865 человек, среди которых 58 детей и 64 маломобильных.
"Решение было принято в связи с ростом интенсивности вражеских обстрелов населенных пунктов Старосалтовской громады", - уточнил он.
Власти призывают уезжать
Синегубов призвал жителей означенных населенных пунктов:
- не пренебрегать собственной безопасностью,
- сохранить жизнь,
- эвакуироваться в более безопасные громады области.
Уже установлены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей.
"Мы продолжаем работать скоординированно с громадами, стражами порядка, спасателями и волонтерами, чтобы обеспечить защиту каждой семье", - заверил Синегубов.
Напомним, в Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию семей с детьми. Из-за постоянной угрозы российских обстрелов должны уехать сотни жителей, среди которых более трехсот детей.
17 июля из-за ухудшения ситуации с безопасностью и расширения зоны российских обстрелов власти Херсонской области увеличили территорию обязательной эвакуации населения.