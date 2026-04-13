"Не хочу Папу, который одобряет ядерное оружие Ирана": Трамп раскритиковал главу Ватикана

05:29 13.04.2026 Пн
2 мин
Трамп "набросился" на главу церкви. В чем он обвинил понтифика?
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV в своей соцсети Truth Social, назвав его "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике".

Что сказал Трамп

В длинной заметке, опубликованной в ночь на 13 апреля, Трамп обвинил Папу в нескольких пунктах:

  • Слабость в отношении преступности - Трамп заявил, что Папа "не вспоминает страх", который испытывала католическая церковь во время COVID-19, когда "арестовывали священников, пасторов и всех остальных" за проведение богослужений, даже на расстоянии 10-20 футов.

  • Ядерная программа Ирана - "Я не хочу Папу, который считает, что Иран может иметь ядерное оружие", - написал Трамп.

  • Венесуэла - президент осудил позицию Папы относительно атаки США на Венесуэлу, назвав эту страну "источником массовых поставок наркотиков" и "пустых тюрем".

Брат Луи - "MAGA"

Трамп похвалил брата Папы Льва - Луи, отметив: "Он мне нравится гораздо больше, потому что Луи - настоящий MAGA".

Напомним, Лев XIV (уроженец США) был избран Папой в 2025 году после смерти Франциска.

Обвинения в политических манипуляциях

Трамп также утверждал, что Лев XIV не был в списке кандидатов на должность понтифика, а его избрание - "шокирующий сюрприз". По словам президента, церковь выбрала американца, чтобы "наилучшим образом справляться с президентом Дональдом Трампом".

"Если бы меня не было в Белом доме, Льва не было бы в Ватикане", - заявил он.

Итог

Трамп завершил сообщение призывом к Папе: "Используйте здравый смысл, перестаньте угождать радикальным левым и сосредоточьтесь на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком".

Напомним, Лев XIV, который стал Папой Римским в мае 2025 года после смерти Франциска, известен своими жесткими заявлениями к мировым лидерам. 30 марта он обратился к главам государств, которые ведут войны, заявив, что Бог не слышит молитв тех лидеров, у которых "руки в крови".

Ранее, 29 марта, понтифик совершил первый за 500 лет визит в Монако, где призвал местных миллиардеров использовать богатство в пользу справедливости и нуждающихся.

Кроме того, Лев XIV выдвинул священникам требование не использовать искусственный интеллект при подготовке проповедей.

