Рютте сделал заявление о переговорах с Путиным на фоне успехов Украины в войне

Украина действительно добилась серьезных успехов в войне против России. Однако это не значит, что Киев приблизился к реальным мирным переговорам с Москвой.

С таким предупреждением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Генсек Альянса четко дал понять, что помощь Украине остается приоритетом для НАТО. Блок не намерен отказываться от этого курса.

Рютте также отметил, что "в один прекрасный день" Россия все же согласится сесть за стол переговоров. Крайне важно, чтобы в этот момент Украина была "как можно сильнее".

По мнению генсека, именно союзники Киева должны обеспечить это.

Рютте также отметил, что ВСУ демонстрируют серьезные успехи в войне с Россией. По его словам, это признал даже президент США Дональд Трамп во время недавней встречи в Белом доме.

Однако генеральный секретарь озвучил неутешительный прогноз. Он считает, что усилий Украины и ее союзников пока недостаточно, чтобы диктатор Владимир Путин согласился на реальные мирные переговоры.

"То, что Украина демонстрирует успехи, еще не значит, что Россия будет охотно участвовать в мирном процессе", - отметил Рютте.