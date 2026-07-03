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Украина призывает НАТО впервые признать ее новую роль в блоке

09:14 03.07.2026 Пт
2 мин
Саммит Альянса в Анкаре может стать судьбоносным для Киева
aimg Юлия Капитонова
Украина призывает НАТО впервые признать ее новую роль в блоке Фото: отношения Украины и НАТО должны выйти на новый уровень (Getty Images)
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Киев стремится к тому, чтобы в НАТО официально признали новую роль Украины в системе евроатлантической безопасности. Это решение могут принять в ближайшем будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Миссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук.

В преддверии саммита НАТО в Анкаре Украина рассчитывает, что союзники официально признают ее новую роль в системе евроатлантической безопасности.

Киев призывает, чтобы в итоговой декларации наконец-то закрепили статус Украины как государства, которое не только получает поддержку от Альянса, но и само укрепляет его безопасность.

"Политически нам очень важно, чтобы Украина была признана как security contributor, то есть в роли именно контрибутора безопасности, а не исключительно получателя помощи", - объяснила Алена Гетьманчук.

По ее словам, предстоящий саммит в Анкаре станет первым, в котором Украина будет участвовать уже в новом статусе. Однако очень важно, что члены НАТО отразили этот факт в финальной декларации.

Глава Миссии отметила, что в последние годы сотрудничество Киева с Альянсом вышло на новый уровень. Важную роль играют именно интеграция Украины в структуры НАТО и ее практический вклад в коллективную безопасность.

Ранее РБК-Украина писало, что генсек НАТО Марк Рютте похвалил успехи Украины в войне с Россией и дал свой прогноз касательно мирных переговоров.

Также стало известно, почему саммит Альянса в Албании неожиданно оказался под вопросом.

Кроме того, разведка Швеции спрогнозировала будущее России, если глава Кремля Владимир Путин потеряет власть.

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