Украина призывает НАТО впервые признать ее новую роль в блоке

Киев стремится к тому, чтобы в НАТО официально признали новую роль Украины в системе евроатлантической безопасности. Это решение могут принять в ближайшем будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Миссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук.

В преддверии саммита НАТО в Анкаре Украина рассчитывает, что союзники официально признают ее новую роль в системе евроатлантической безопасности.

Киев призывает, чтобы в итоговой декларации наконец-то закрепили статус Украины как государства, которое не только получает поддержку от Альянса, но и само укрепляет его безопасность.

"Политически нам очень важно, чтобы Украина была признана как security contributor, то есть в роли именно контрибутора безопасности, а не исключительно получателя помощи", - объяснила Алена Гетьманчук.

По ее словам, предстоящий саммит в Анкаре станет первым, в котором Украина будет участвовать уже в новом статусе. Однако очень важно, что члены НАТО отразили этот факт в финальной декларации.

Глава Миссии отметила, что в последние годы сотрудничество Киева с Альянсом вышло на новый уровень. Важную роль играют именно интеграция Украины в структуры НАТО и ее практический вклад в коллективную безопасность.