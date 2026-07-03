Украина призывает НАТО впервые признать ее новую роль в блоке
Киев стремится к тому, чтобы в НАТО официально признали новую роль Украины в системе евроатлантической безопасности. Это решение могут принять в ближайшем будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Миссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук.
В преддверии саммита НАТО в Анкаре Украина рассчитывает, что союзники официально признают ее новую роль в системе евроатлантической безопасности.
Киев призывает, чтобы в итоговой декларации наконец-то закрепили статус Украины как государства, которое не только получает поддержку от Альянса, но и само укрепляет его безопасность.
"Политически нам очень важно, чтобы Украина была признана как security contributor, то есть в роли именно контрибутора безопасности, а не исключительно получателя помощи", - объяснила Алена Гетьманчук.
По ее словам, предстоящий саммит в Анкаре станет первым, в котором Украина будет участвовать уже в новом статусе. Однако очень важно, что члены НАТО отразили этот факт в финальной декларации.
Глава Миссии отметила, что в последние годы сотрудничество Киева с Альянсом вышло на новый уровень. Важную роль играют именно интеграция Украины в структуры НАТО и ее практический вклад в коллективную безопасность.
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