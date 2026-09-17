"Не готов к вызову": в оборонной отрасли оценили, продолжит ли Хмара реформы Федорова
Руководитель оборонной компании Trident Group Юрий Гуменчук считает, что министру обороны Евгению Хмаре будет сложно продолжить трансформацию системы, которую начал предыдущий министр Михаил Федоров.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Месяц Хмары в Минобороны: какие впечатления и ожидания в оборонной отрасли от нового министра".
Почему Хмаре будет сложно продолжить реформу Федорова
По словам Гуменчука, одной из основных компетенций топ-менеджера является способность подбирать правильных людей на руководящие должности.
"Суть в том, что Федоров сознательно шел на то, чтобы перестроить систему старого советско-коррумпированного образца по новому обоснованному данным, ориентированному на результат, эффективный, рабочий и лишенный лоббизма и влияний", - отмечает Гуменчук.
Это видение высокоорганизованной инновационной и чрезвычайно динамичной системы, которая должна обеспечить Украине победу в современной войне, добавляет он.
"При всем уважении к господину Хмаре, он даже близко не готов к такому вызову. Он чрезвычайный офицер и организатор, хорошо знакомый с современными вызовами и технологиями, в рамках своей деятельности в подразделении "Альфа". Но чтобы изменить старую систему - этого мало", - объясняет руководитель Trident Group.
По мнению Гуменчука, для этого нужно иметь четкое видение, тщательно просчитанную стратегию, глубокое понимание среды, сформированный костяк команды под эту задачу и достаточный уровень субъектности.
"У господина Хмары нет этих элементов не потому, что он плохой специалист, а потому что он не готовился к этой задаче. И я не говорю, что он не сможет подготовиться – просто это займет много времени, которого нет", - говорит Гуменчук.
Может ли Хмара быть эффективным по-своему
В то же время, по словам Гуменчука, то, что Хмара вряд ли сможет продолжить реформы Федорова, не означает, что он не сможет быть эффективным другим путем.
"Здесь ситуация мне несколько напоминает визит Нео к Оракулу - то, что Оракул не увидела в Нео избранного не значит, что он не может стать избранным - все зависит от него", - провел аналогию с "Матрицей" руководитель Trident Group.
Евгений Хмара возглавил Минобороны 19 августа 2026 года, придя на этот пост с военной карьеры - до назначения он с августа 2025 года возглавлял центр спецопераций "Альфа" СБУ, а с января 2026 года был временно исполняющим обязанности главы СБУ. Его назначение прошло после отставки предыдущего министра Михаила Федорова.
В сентябре 2026 года в оборонной индустрии также обсуждали ситуацию вокруг Агентства оборонных закупок, руководство которой изменилось почти одновременно с министром обороны - по оценке участников рынка, это совпадение создает дополнительные трудности для координации закупочных процессов.