"Не треба Еммануелю робити дипломатичні па". Україна не піде на поступки і не шукатиме вихід для РФ, - Зеленський

Україна не піде на поступки і не буде шукати виходу для Росії. Оскільки керівник Кремля Володимир Путін показав, що йому все одно на поступки, він готовий забрати чужі території.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.
"Ми не повинні шукати вихід для Росії і Макрон даремно це робить. Я вважаю, що у нього є прекрасний досвід, поки Росія сама не захоче, поки вона не зрозуміє, що їй це потрібно - вона не буде шукати ніякого виходу. Може, Еммануель щось знає більше, але я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами і не знайшов і не з нашого боку", - заявив він.
За словами Зеленського, пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це не дуже коректно.
"Ми не готові зберігати що-небудь комусь і втрачати за це наші території. Це несправедливо, це втрачений час. 24 лютого Росія показала, що їй все одно на всі ваші поступки, якщо я вирішив забрати територію, я це зроблю і вони це роблять. Не потрібно зараз Еммануелю робити ті чи інші дипломатичні па. Він став президентом, я його підтримував, але без жодних кроків у бік того чи іншого. Історія цього не прощає, тільки кроки вперед", - заявив президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про готовність вести мирні переговори тільки з Путіним. Тобто без посередників і тільки мовою діалогу, а не ультиматумів.
А британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Путіну не вдасться нормалізувати відносини із Заходом, навіть якщо він покається за війну.
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