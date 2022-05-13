"Не надо Эммануэлю делать дипломатические па". Украина не пойдет на уступки и не будет искать выход для РФ, - Зеленский

Украина не пойдет на уступки и не будет искать выходя для России. Поскольку руководитель Кремля Владимир Путин показал, что ему все равно на уступки, он готов забрать чужие территории.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью итальянскому телеканалу Rai 1.
"Мы не должны искать выход для России и Макрон зря это делает. Я считаю, что у него есть прекрасный опыт, пока Россия сама не захочет, пока она не поймет, что ей это нужно - она не будет искать никакого выхода. Может, Еммануэль что-то знает больше, но я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами и не нашел и не с нашей стороны", - заявил он.
По словам Зеленского, предлагать некоторые вещи, связанные с уступками украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это не очень корректно.
"Мы не готовы хранить что-либо кому-то и терять за это наши территории. Это несправедливо, это потерянное время. 24 февраля Россия показала, что ей все равно на все ваши уступки, если я решил забрать территорию, я это сделаю и они это делают. Не нужно сейчас Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал, но без всяких шагов в сторону того или иного. История этого не прощает, только шаги вперед", - заявил президент.
Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности вести мирные переговоры только с Путиным. То есть без посредников и только на языке диалога, а не ультиматумов.
А британский премьер Борис Джонсон заявил, что Путину не удастся нормализовать отношения с Западом, даже если он покается за войну.
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