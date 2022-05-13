"Не надо Эммануэлю делать дипломатические па". Украина не пойдет на уступки и не будет искать выход для РФ, - Зеленский

Украина не пойдет на уступки и не будет искать выходя для России. Поскольку руководитель Кремля Владимир Путин показал, что ему все равно на уступки, он готов забрать чужие территории.

"Мы не должны искать выход для России и Макрон зря это делает. Я считаю, что у него есть прекрасный опыт, пока Россия сама не захочет, пока она не поймет, что ей это нужно - она ​​не будет искать никакого выхода. Может, Еммануэль что-то знает больше, но я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами и не нашел и не с нашей стороны", - заявил он.

По словам Зеленского, предлагать некоторые вещи, связанные с уступками украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это не очень корректно.

"Мы не готовы хранить что-либо кому-то и терять за это наши территории. Это несправедливо, это потерянное время. 24 февраля Россия показала, что ей все равно на все ваши уступки, если я решил забрать территорию, я это сделаю и они это делают. Не нужно сейчас Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал, но без всяких шагов в сторону того или иного. История этого не прощает, только шаги вперед", - заявил президент.