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Лисовой высказался об отмене формы в школах

Украина, Четверг 12 сентября 2024 20:52
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Лисовой высказался об отмене формы в школах Фото: министр образования и науки Оксен Лисовой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Украине упразднили обязательную школьную форму для школ. Это связано с тем, что правительство строит свободное общество творческих и высокопроизводительных людей.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отмена дресс-кода. Это ценности. За какие ценности мы воюем? Если свобода - то ребенок должен чувствовать себя свободно. Внешние рамки - это набор ценностей для другого общества, а мы строим свободное общество творческих и высокопроизводительных людей", - сказал Лисовой.

Министр подчеркнул, что он поддерживает данное нововведение, ведь свободный выбор школьной одежды – это прагматический вопрос.

"Если мы из школы ставим рамки, требования, планку, а не интегрируем саморегуляторы в ребенка из-за ценностей и воспитательного процесса..., то мы такое общество не сформируем", - подчеркнул он.

Лисовой отметил, что дресс-код отменен также для предмета "Защита Украины".

Отметим, что в Украине отменена единая школьная форма для учащихся. Одежда для школы - это свободный выбор ребенка или его родителей.

Единственными рекомендациями к такой одежде являются аккуратность, соответствие сезону, удобство, в частности во время пребывания учащихся в укрытиях. Никакие требования к стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны.

Изменения в образовательном процессе

Напомним, ранее Оксен Лисовой также рассказывал, что МОН не рассматривает сокращение ключевых дисциплин. Однако в ведомстве будут работать над тем, чтобы они были концентрированнее.

Он отметил, что в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, учащиеся смогут выбирать направление, которым желают учиться.

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