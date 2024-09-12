Лисовой высказался об отмене формы в школах
В Украине упразднили обязательную школьную форму для школ. Это связано с тем, что правительство строит свободное общество творческих и высокопроизводительных людей.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Отмена дресс-кода. Это ценности. За какие ценности мы воюем? Если свобода - то ребенок должен чувствовать себя свободно. Внешние рамки - это набор ценностей для другого общества, а мы строим свободное общество творческих и высокопроизводительных людей", - сказал Лисовой.
Министр подчеркнул, что он поддерживает данное нововведение, ведь свободный выбор школьной одежды – это прагматический вопрос.
"Если мы из школы ставим рамки, требования, планку, а не интегрируем саморегуляторы в ребенка из-за ценностей и воспитательного процесса..., то мы такое общество не сформируем", - подчеркнул он.
Лисовой отметил, что дресс-код отменен также для предмета "Защита Украины".
Отметим, что в Украине отменена единая школьная форма для учащихся. Одежда для школы - это свободный выбор ребенка или его родителей.
Единственными рекомендациями к такой одежде являются аккуратность, соответствие сезону, удобство, в частности во время пребывания учащихся в укрытиях. Никакие требования к стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны.
Изменения в образовательном процессе
Напомним, ранее Оксен Лисовой также рассказывал, что МОН не рассматривает сокращение ключевых дисциплин. Однако в ведомстве будут работать над тем, чтобы они были концентрированнее.
Он отметил, что в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, учащиеся смогут выбирать направление, которым желают учиться.
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