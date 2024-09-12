Лисовой высказался об отмене формы в школах

В Украине упразднили обязательную школьную форму для школ. Это связано с тем, что правительство строит свободное общество творческих и высокопроизводительных людей.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Отмена дресс-кода. Это ценности. За какие ценности мы воюем? Если свобода - то ребенок должен чувствовать себя свободно. Внешние рамки - это набор ценностей для другого общества, а мы строим свободное общество творческих и высокопроизводительных людей", - сказал Лисовой.

Министр подчеркнул, что он поддерживает данное нововведение, ведь свободный выбор школьной одежды – это прагматический вопрос.

"Если мы из школы ставим рамки, требования, планку, а не интегрируем саморегуляторы в ребенка из-за ценностей и воспитательного процесса..., то мы такое общество не сформируем", - подчеркнул он.

Лисовой отметил, что дресс-код отменен также для предмета "Защита Украины".