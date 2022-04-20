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Лондонський суд видав ордер на екстрадицію Ассанжа до США

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Лондон, Середа 20 квітня 2022 14:41
Лондонський суд видав ордер на екстрадицію Ассанжа до США Фото: Джуліан Ассанж (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Лондонський суд видав ордер на екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США. Там він має постати перед судом у справі про шпигунство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що тепер наказ про екстрадицію має затвердити міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель. Однак у Ассанжа ще є право оскаржити рішення.

Зазначимо, екстрадиція була предметом численних судових розглядів з моменту арешту Ассанжа після того, як він протягом семи років шукав дипломатичного притулку в посольстві.

США розшукує його, пред'явивши 18 звинувачень, пов'язаних з публікацією на WikiLeaks тисячі секретних файлів і дипломатичних телеграм в 2010 році. Якщо Ассанж буде визнаний винним, йому загрожує до 175 років в'язниці.

Британський суд ще в грудні 2021 року погодився на екстрадицію за умови того, що в США до Ассанжа не будуть застосуються особливі адміністративні заходи і що він не буде утримуватися у в'язниці суворого режиму до або після суду.

Нагадаємо, у грудні Ассанж переніс мікроінсульт після повідомлення про екстрадицію.

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Сполучені Штати Америки Великобританія Джулиан Ассанж
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