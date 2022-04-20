Лондонський суд видав ордер на екстрадицію Ассанжа до США
Лондонський суд видав ордер на екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США. Там він має постати перед судом у справі про шпигунство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Повідомляється, що тепер наказ про екстрадицію має затвердити міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель. Однак у Ассанжа ще є право оскаржити рішення.
Зазначимо, екстрадиція була предметом численних судових розглядів з моменту арешту Ассанжа після того, як він протягом семи років шукав дипломатичного притулку в посольстві.
США розшукує його, пред'явивши 18 звинувачень, пов'язаних з публікацією на WikiLeaks тисячі секретних файлів і дипломатичних телеграм в 2010 році. Якщо Ассанж буде визнаний винним, йому загрожує до 175 років в'язниці.
Британський суд ще в грудні 2021 року погодився на екстрадицію за умови того, що в США до Ассанжа не будуть застосуються особливі адміністративні заходи і що він не буде утримуватися у в'язниці суворого режиму до або після суду.
Нагадаємо, у грудні Ассанж переніс мікроінсульт після повідомлення про екстрадицію.
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