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"Не добрались до финиша". Пограничники не дали уклонистам сбежать из Украины на лодке

Фото: пограничники не дали уклонистам сбежать из Украины на лодке (t.me/DPSUkr)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники словили группу уклонистов, которые пытались сбежать из Украины в Венгрию на надувной лодке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

По информации ГПСУ, на границе были задержаны четверо нарушителей. Они приобрели надувную лодку и усилили ее плавучесть пенопластом. На такой конструкции уклонисты надеялись добраться в Венгрию по холодным водам реки Тиса.

 

Фото: уклонисты, которых поймали на границе (t.me/DPSUkr)

При этом каждый из участников "тура" должен был заплатить организаторам, личности которых устанавливаются, по 2 тысячи евро. 

Также пограничники задержали еще четырех "туристов" - одного на пути в Венгрию, а еще трех - в Румынию. 

Выезд мужчин из Украины

Напомним, выезд военнообязанных мужчин из Украины во время военного положения запрещен. Но есть ряд исключений. 

По информации Государственной пограничной службы, ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч военнообязанных мужчин. 

Как отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, большинство из этого числа - водители грузовиков и автобусов

 

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