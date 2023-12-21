Пограничники объяснили, что за 6 тысяч мужчин выезжают из Украины каждый день

Из Украины ежедневно выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста. Большинство из них водители грузовиков и автобусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Стоит отметить, что мужчины тоже имеют право на пересечение границы в соответствии с теми правилами, которые действуют на период военного положения. Но пересечение границы мужчинами происходит не только на выезд, а также на въезд в Украину. К примеру, за последние несколько месяцев анализ показывает, что мужчины больше пересекали границу на въезд в Украину, чем уезжали", - заявил он.

Демченко подчеркнул, что 50% мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, выезжающих из Украины - это водители грузовиков и автобусов.

"Еще 15-17% - это лица с инвалидностью, а также многодетные родители, которым разрешено на время действия военного положения пересекать границу и которые не подпадают под мобилизацию. Около 7% - это мужчины непригодны к военной службе, 3% - это составляют волонтеры ", - объяснил спикер.

Демченко подчеркнул, что пересечение границы мужчинами происходит как на въезд, так и на выезд из Украины. По его словам, ежедневно пограничники отказывают около 100 мужчинам в выезде из Украины.

Что этому предшествовало

Вчера, 20 декабря, начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ, полковник Игорь Матвийчук заявил, что ежедневно из Украины уезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста. По его словам, возвращаются в Украину ежедневно несколько сотен мужчин.

Он добавил, что среди выезжающих больше всего водителей грузовых перевозок, сопровождающих лиц с инвалидностью, а также сами лица с инвалидностью, многодетных мужчин.