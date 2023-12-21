"Не дісталися фінішу". Прикордонники не дали ухилянтам втекти з України на човні

За інформацією ДПСУ, на кордоні затримали чотирьох порушників. Вони придбали надувний човен і посилили його плавучість пінопластом. На такій конструкції ухилянти сподівалися дістатися Угорщини холодними водами річки Тиса.

Фото: ухилісти, яких зловили на кордоні (t.me/DPSUkr)

При цьому кожен з учасників "туру" мав заплатити організаторам, особи яких встановлюються, по 2 тисячі євро.

Також прикордонники затримали ще чотирьох "туристів" - одного на шляху до Угорщини, а ще трьох - до Румунії.

Виїзд чоловіків із України

Нагадаємо, виїзд військовозобов'язаних чоловіків з України під час воєнного стану заборонено. Але є низка винятків.

За інформацією Державної прикордонної служби, щодня з України виїжджає близько шести тисяч військовозобов'язаних чоловіків.

Як зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, більшість із цього числа - водії вантажівок та автобусів.