Трамп в очередной раз озвучил послание Путину и Зеленскому о войне: что сказал

Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам Украины Владимиру Зеленскому и России Владимиру Путину с новым призывом к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Овальном кабинете Белого дома.

"Я хочу заявить обеим сторонам противостояния - закончить эту войну. Россия и Украина каждую неделю теряют около 5000 солдат и других людей. Я считаю, что эту бессмысленную войну необходимо закончить. Это мое послание для лидеров обеих стран", - сказал президент США.

Новое "перемирие" России

Соединенные Штаты уже несколько раз призывали Украину и Россию объявить длительное перемирие минимум на 30 дней.

Впервые эта инициатива прозвучала в марте во время переговоров делегаций стран в Саудовской Аравии. Украина тогда сразу же согласилась на новый режим, однако российский диктатор Владимир Путин выдвинул ряд требований, в частности приостановление мобилизации в ВСУ и поставок оружия Киеву от западных партнеров.

В дальнейшем Москва начала объявлять собственные перемирия.

Сначала Кремль объявил "пасхальное перемирие" с 19 по 21 апреля. Но российские войска практически сразу же его нарушили.

Во второй раз Путин объявил перемирие с 9 по 11 мая. Однако и это прекращение огня не выполняется - на фронте продолжаются активные боевые действия, а военные агрессора обстреляли Сумскую область около 200 раз.

По информации посольства США в Украине, в ближайшее время возможна серьезная воздушная атака.

США и ЕС предложили новое перемирие на 30 дней и пригрозили России жестокими санкциями в случае отказа.

В Кремле согласились на 30-дневное перемирие, но с учетом нюансов.

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