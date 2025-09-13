"Не ждите баллистику": Зеленский отреагировал на новый залет дронов в НАТО

Сегодня на территорию НАТО повторно залетел дрон россиян. В ответ на это должны быть санкции и совместная система защиты, предложенная Украиной.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Глава государства подтвердил, что 13 сентября в воздушное пространство Румынии залетел российский дрон, в связи с чем румынское государство поднимало в небо боевую авиацию.
"По данным на это время, дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников России", - пишет президент.
Зеленский проинформировал, что дроны россиян были фактически весь день в разных регионах Украины. Причем, предварительно, было использовано воздушное пространство Беларуси, чтобы дроны залетели в воздушное пространство Украины в направлении Волыни (которая граничит с Польшей).
Президент подчеркнул, что военные РФ точно понимают, куда направлены их дроны и сколько времени они способны провести в воздухе. По словам украинского лидера, это не может быть случайностью.
"Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что именно поэтому надо действовать всегда превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначимых военных угроз от тех, "кто привык уничтожать независимость и жизни других".
Глава государства добавил, что Россия привыкла, поэтому должна почувствовать последствия.
"Санкции против России нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков "шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение", - резюмировал Зеленский.
Напомним, что в ночь на 10 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Украине, причем в ту ночь вражеские дроны залетели на территорию Польши. Тогда против вражеских беспилотников была применена авиация и поляки впервые сбивали дроны, которые нарушили воздушное пространство страны.
Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что воздушное пространство государства было нарушено как минимум 19 раз. На данный момент известно, что в Польше нашли обломки 16 вражеских беспилотников.
Сегодня же, 13 сентября, беспилотник повторно оказались на территории НАТО. В частности, когда воздушная тревога была в Волынской области, в Польше сообщили, что подняли в небо боевую авиацию. Кроме того, страна временно закрыла аэропорт Люблина. Немного позже стало известно, что вражеский дрон залетел и в Румынию с Одесской области.
Также в сети появились кадры, на которых было видео, что и в Польше, и в Румынии, объявляли воздушную тревогу.