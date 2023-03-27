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Зеленский провел специальное совещание с военными: что обсудили

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Киев, Понедельник 27 марта 2023 00:12
Зеленский провел специальное совещание с военными: что обсудили Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с военными с особым кругом участников, на котором обсудили вопросы обороны страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня было совещание с военными – специальная военная встреча, особый круг участников. Провел также совещания по сектору безопасности, с разведкой. Оборона, усиление нашей защиты – причем как от внешней угрозы, так и внутренних угроз. Готовим наши ответные шаги", - заявил президент Украины.

По его словам, постоянно, неизменно максимум внимания уделяется ситуации на передовой. Жестоким боям, которые ежедневно уносят жизни наших людей и ежедневно нуждаются в неизменной мобилизованности нашего государства и общества.

Ранее мы писали, что 24 марта президент Украины Владимир Зеленский издал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время прошедшей Ставки был поднят вопрос о ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

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