Зеленский провел специальное совещание с военными: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с военными с особым кругом участников, на котором обсудили вопросы обороны страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"Сегодня было совещание с военными – специальная военная встреча, особый круг участников. Провел также совещания по сектору безопасности, с разведкой. Оборона, усиление нашей защиты – причем как от внешней угрозы, так и внутренних угроз. Готовим наши ответные шаги", - заявил президент Украины.
По его словам, постоянно, неизменно максимум внимания уделяется ситуации на передовой. Жестоким боям, которые ежедневно уносят жизни наших людей и ежедневно нуждаются в неизменной мобилизованности нашего государства и общества.
Ранее мы писали, что 24 марта президент Украины Владимир Зеленский издал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время прошедшей Ставки был поднят вопрос о ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.
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