"Не быть вассалами": Макрон призвал мир объединиться против доминирования США

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает государства мира объединиться и не зависеть ни от США, ни от Китая.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил Макрон во время своей поездки в Азию.
Выступая перед студентами университета Йонсей в Сеуле, французский президент четко обозначил международную политику Франции.
"Наша цель - не быть вассалами двух гегемонных государств. Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, от Китая, или мы не хотим быть слишком подверженными непредсказуемости США."
По словам Макрона, у Европы есть общие интересы с Японией, Южной Кореей, Австралией, Бразилией, Канадой и Индией. Вместе эти страны могли бы договариваться по искусственному интеллекту, космосу, энергетике, ядерной безопасности и обороне.
Во время турне Макрон обсуждал два ключевых вопроса:
Макрон предложил конкретное решение: сопровождать суда в проливе после того, как бомбардировки прекратятся, и создать "механизм урегулирования конфликта с Ираном".
Макрон давно продвигает идею "стратегической автономии" Европы. Еще в 2023 году он заявлял, что ЕС не должен становиться "вассалом" США. Тогда эти слова возмутили американских союзников.
Но сейчас ситуация изменилась: США все чаще игнорируют международные институты, поэтому позиция Франции воспринимается иначе.
Параллельно президент США Дональд Трамп усилил давление на партнеров. Он публично раскритиковал Францию за то, что она не позволила американским военным самолетам пролетать над своей территорией.
Макрон в ответ напомнил, что с Францией никто не консультировался по иранскому конфликту, и она в нем не участвует.
"США - великая страна", - сказал он, но своим нынешним подходом рискует открыть "ящик Пандоры".
Президент Франции также вспомнил провалы прошлых военных кампаний. "Я не верю, что мы исправим ситуацию только бомбардировками или военными операциями", - заявил Макрон.
Он привел примеры - Ирак, Сирия, Афганистан. "Мы никогда не достигаем результатов", - сказал он.
На днях Трамп также жестко посмеялся над Макроном и его отношениями с женой. В частности, он сказал, что тот якобы "до сих пор приходит в себя" после "удара в челюсть от своей жены Бриджит Макрон".