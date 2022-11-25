"Не было бы столько жертв": Путин заявил, что Донбасс нужно было захватить в 2014 году
Президент РФ Владимир Путин признался, что Донбасс нужно было захватить еще в 2014 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое приводят российские СМИ.
"Воссоединение" России с Донбассом должно было случиться раньше, может быть, и не было бы тогда столько жертв", - цинично заявил российский диктатор.
Путин добавил, что РФ с 2014 искренне надеялась договориться, что Донбасс "вернется" в состав Украины.
"Но мы не чувствовали до конца настроения людей", - добавил президент на встрече с матерями погибших солдат России.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин может уехать на оккупированный Донбасс. Конкретных терминов пока не называют.
Также Путин наконец-то раскрыл свой план "спецоперации" в Украине. Планом российской войны в Украине, как оказалось, является помощь жителям Донбасса.
Уже 5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав России. Среди них есть Донецкая и Луганская области.
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