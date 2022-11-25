"Не було би стільки жертв": Путін заявив, що Донбас треба було захопити у 2014 році

Президент РФ Володимир Путін зізнався, що Донбас треба було захопити ще у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву , яку приводять російські ЗМІ.

"Возз'єднання" Росії з Донбасом мало статися раніше, може, і не було б тоді стільки жертв", - цинічно заявив російський диктатор.

Путін додав, що РФ з 2014 року щиро сподівалася домовитись, що Донбас "повернеться" до складу України.

"Але ми не відчували до кінця настрою людей", - додав президент на зустрічі з матерями загиблих солдат Росії.