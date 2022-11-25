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"Не було би стільки жертв": Путін заявив, що Донбас треба було захопити у 2014 році

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П'ятниця 25 листопада 2022 17:28
"Не було би стільки жертв": Путін заявив, що Донбас треба було захопити у 2014 році Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Президент РФ Володимир Путін зізнався, що Донбас треба було захопити ще у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку приводять російські ЗМІ.

"Возз'єднання" Росії з Донбасом мало статися раніше, може, і не було б тоді стільки жертв", - цинічно заявив російський диктатор.

Путін додав, що РФ з 2014 року щиро сподівалася домовитись, що Донбас "повернеться" до складу України.

"Але ми не відчували до кінця настрою людей", - додав президент на зустрічі з матерями загиблих солдат Росії.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін може поїхати на окупований Донбас. Конкретних термінів поки не називають.

Також Путін нарешті розкрив свій план "спецоперації" в Україні. Планом російської війни в Україні, як виявилося, є нібито допомога мешканцям Донбасу.

Вже 5 жовтня, президент Росії Володимир Путін підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу Росії. Серед них є Донецька та Луганська області.

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