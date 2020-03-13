"Не будемо чекати сотні хворих": Зеленський розповів про рішення РНБО по коронавірусу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський зазначив, що Україна не буде чекати офіційної сотні або тисячі хворих коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський розповів про рішення Ради національної безпеки і оборони України через коронавірус в Україні. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що Україна не буде чекати офіційної сотні або тисячі хворих коронавірусом.

"Саме тому ми діємо рішуче і на випередження. Перше: ми закриваємо кордон для іноземців. Два тижні іноземні громадяни не зможуть потрапити в Україну. Через два тижні це питання буде розглянуто повторно", - заявив він.

Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів для мінімізації поширення коронавірусу... Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

При цьому Зеленський додав, що найближчим часом інфекційні медустанови в кожному регіоні України будуть повністю забезпечені експрес-тестами.

"Постановою Кабміну вже виділено 100 млн гривень на засоби захисту. У разі потреби буде виділено 500 млн на закупівлю медобладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою", - зазначив він.

Також президент зазначив, що невідкладно Інститутом молекулярної біології НАН України буде виготовлено 200 тис. експрес-тестів, а з державного резерву в заклади охорони здоров'я будуть передані 10 млн масок.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів України ввів по всій країні карантин терміном на три тижні. Так, з 12 березня по 3 квітня в країні буде закрито всі школи, дитячі садочки і виші.

Сьогодні також стало відомо, що, для запобігання поширенню коронавірусу, Україна на два тижні закриє кордон для іноземців. При цьому, українці, які зараз за кордоном, зможуть повернутися додому.