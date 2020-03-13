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На РНБО обговорювалося введення надзвичайного стану через коронавірус, - джерело

Новини » Політика     13.03.2020 - 18:53
На РНБО обговорювалося введення надзвичайного стану через коронавірус, - джерело
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На даний момент рішення про введення надзвичайного стану в Україні не прийнято

Введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус обговорювалося на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

Так, за словами джерела в ОП, питання обговорювалось, але рішення прийнято не було.

"Дочекаємося рішення. Це обговорювалося...Але остаточно рішення про введення надзвичайного стану не було прийнято", - зазначило джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, коронавірус в Україні вперше був зафіксований 3 березня - заразився житель Чернівців, який напередодні їздив в Італію. На даний момент від коронавірусу померла одна українка - 71-річна жителька Житомирської області. Також у лікарні Чернівецької області знаходиться ще одна людина, у якої підтверджений коронавірус.

На даний момент в Україні введено карантин через коронавірус, він триватиме до 3 квітня. По всій країні закриті школи, виші, театри і кіно. Крім того, заборонені масові заходи.

Також сьогодні на РНБО було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців. З 14 березня і терміном на два тижні іноземні громадяни не зможуть в'їхати в Україну. Разом з тим, українці, які зараз перебувають за кордоном, додому повернутися зможуть, але можливо через обсервацію.

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