Карантин в Україні: опубліковано рішення Кабміну

Згідно з постановою, в Україні забороняється проведення масових заходів за участю понад 200 осіб
Рішення Кабінету міністрів України про карантин в країні через коронавірус було опубліковано 11 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Як повідомляється, з метою запобігання розповсюдження на території України коронавіруса COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 Кабмін постановив:
Установити з 12 березня по 3 квітня 2020 року на всій території України карантин, заборонивши:
Також Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державній адміністрації разом з органами місцевого самоврядування забезпечити:
Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в Україні через поширення коронавірусу у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.
Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про заходи, які запровадив Кабмін через карантин в Україні. Міністр зазначив, що обмежень щодо роботи громадського транспорту в містах, автомобільного та залізничного транспорту не встановлюються.