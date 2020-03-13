ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Не будем ждать сотни больных": Зеленский рассказал о решениях СНБО по коронавирусу

Новости » Политика     13.03.2020 - 21:43
"Не будем ждать сотни больных": Зеленский рассказал о решениях СНБО по коронавирусу
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет ждать официальной сотни или тысячи больных коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за коронавируса в Украине. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что Украина не будет ждать официальной сотни или тысячи больных коронавирусом.

"Именно поэтому мы действуем решительно и на опережение. Первое: мы закрываем границу для иностранцев. Две недели иностранные граждане не смогут попасть в Украину. Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", - заявил он.

Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів для мінімізації поширення коронавірусу...

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

При этом Зеленский добавил, что в ближайшее время инфекционные медучреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами.

"Постановлением Кабмина уже выделено 100 млн гривен на средства защиты. В случае необходимости будет выделено 500 млн на закупку медоборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре", - отметил он.

Также президент отметил, что безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН Украины будет изготовлено 200 тыс. экспресс-тестов, а из государственного резерва в учреждения здравоохранения будут переданы 10 млн масок.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины ввел по всей стране карантин сроком на три недели. Так, с 12 марта по 3 апреля в стране будут закрыты все школы, детские сады и вузы.

Сегодня также стало известно, что, для предотвращения распространения коронавируса, Украина на две недели закроет границу для иностранцев. При этом, украинцы, которые сейчас за рубежом, смогут вернуться домой.

В МИД рассказали об исключениях для иностранцев, которые смогут попасть в Украину Трамп ввел чрезвычайное положение в США
Новости Украины Владимир ЗеленскийКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь