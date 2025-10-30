ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ снова понизил курс доллара

Украина, Четверг 30 октября 2025 16:50
UA EN RU
НБУ снова понизил курс доллара Курс доллара снизился на 4 копейки (фото Freepik)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс доллара к гривне – на 4 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 31 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9701 гривны за 1 доллар (-0,04 грн).

С начала года курс года курс доллара снизился на 5 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос 26 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,14 гривны.

НБУ снова понизил курс доллара

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,5132 гривны за 1 евро (-0,11 грн).

НБУ снова понизил курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке 30 октября курс снизился на 4 и копейки до 41,96-41,99 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 29 октября.

НБУ снова понизил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 29 октября снизился на 5 копеек до 42,21 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 19 копеек. На наличном рынке его курс составляет 49,19 гривны.

Прогноз курса доллара

В Национальном банке Украины заявили, что Международный валютный фонд не требует девальвации гривны, а ведет с Украиной конструктивный диалог об адаптивности валютного курса. В программе с МВФ идет речь не о девальвации, а о гибкости курса, отметил член Совета НБУ Василий Фурман.

"Когда курс может реагировать в обе стороны – и на укрепление, и на временное ослабление, это делает экономику более устойчивой к внешним шокам", - пояснил он.

НБУ продолжит политику сдержанной девальвации гривны, предполагает руководитель по продажам АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль в комментарии РБК-Украина. "Ожидания участников рынка сейчас консолидируются вокруг уровней 42–42,50 гривны за доллар", - прогнозирует эксперт уровень курса до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен валют Курсы валют
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине