НБУ знову знизив курс долара

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 29 жовтня знизився на 5 копійок до 42,21 гривні. Євро, своєю чергою, подешевшав на 19 копійок. На готівковому ринку його курс становить 49,19 гривні.

На міжбанку 30 жовтня курс знизився на 4 копійки до 41,96-41,99 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 29 жовтня.

З початку року курс року курс долара знизився на 5 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 жовтня долар зріс на 26 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,14 гривні.

Офіційний курс долара на 31 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9701 гривні за 1 долар (-0,04 грн).

Прогноз курсу долара

У Національному банку України заявили, що Міжнародний валютний фонд не вимагає девальвації гривні, а веде з Україною конструктивний діалог про адаптивність валютного курсу. Переговори з МВФ ведуться не про девальвацію, а про гнучкість курсу, зазначив член Ради НБУ Василь Фурман.

"Коли курс може реагувати в обидва боки – і на зміцнення, і на тимчасове ослаблення, це робить економіку більш стійкою до зовнішніх шоків", - пояснив він.

НБУ продовжить політику стриманої девальвації гривні, припускає керівник з продажу АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль у коментарі РБК-Україна. "Очікування учасників ринку зараз консолідуються навколо рівнів 42-42,50 гривні за долар", - прогнозує експерт рівень курсу до кінця року.