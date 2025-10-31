НБУ снова ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели
Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс доллара к гривне – на 8 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 3 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 41,8924 гривны за 1 доллар (-0,08 грн). НБУ третий день подряд снижает курс американской валюты после того как 29 октября доллар в Украине подорожал до максимума с января этого года. В тот день его стоимость составила 42,08 грн.
С начала года курс года курс доллара снизился на 13 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос 75 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,14 гривны.
Курс доллара и евро на 3 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)
Официальный курс евро на 3 ноября составляет 48,4088 гривны. Единая европейская валюта также подешевела. Ее курс снизился на 11 копеек.
Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)
На межбанке 31 октября курс повысился на 3 копейки до 41,88-41,91 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 30 октября.
Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 29 октября снизился на 6 копеек до 42,14 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 20 копеек. На наличном рынке его курс составляет 48,96 гривны.
Прогноз курса доллара
Замедление темпов инфляции может позволить Нацбанку незначительно ослабить гривну относительно доллара, считает руководитель проектов и программ инвестиционного направления "Ощадбанка" Сергей Ляшенко. "По нашим оценкам на конец года курс будет в диапазоне 41,50–42,70 гривны за доллар" - спрогнозировал он.