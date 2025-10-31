ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ снова ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели

Украина, Пятница 31 октября 2025 16:13
UA EN RU
НБУ снова ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели Курс доллара снизился на 8 копеек (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс доллара к гривне – на 8 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 3 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 41,8924 гривны за 1 доллар (-0,08 грн). НБУ третий день подряд снижает курс американской валюты после того как 29 октября доллар в Украине подорожал до максимума с января этого года. В тот день его стоимость составила 42,08 грн.

С начала года курс года курс доллара снизился на 13 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос 75 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,14 гривны.

НБУ снова ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели

Курс доллара и евро на 3 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 3 ноября составляет 48,4088 гривны. Единая европейская валюта также подешевела. Ее курс снизился на 11 копеек.

НБУ снова ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 31 октября курс повысился на 3 копейки до 41,88-41,91 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 30 октября.

НБУ снова ослабил доллар: каким будет курс с начала следующей недели

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 29 октября снизился на 6 копеек до 42,14 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 20 копеек. На наличном рынке его курс составляет 48,96 гривны.

Прогноз курса доллара

Замедление темпов инфляции может позволить Нацбанку незначительно ослабить гривну относительно доллара, считает руководитель проектов и программ инвестиционного направления "Ощадбанка" Сергей Ляшенко. "По нашим оценкам на конец года курс будет в диапазоне 41,50–42,70 гривны за доллар" - спрогнозировал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро Курсы валют
Новости
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине