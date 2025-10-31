ua en ru
НБУ знову послабив долар: яким буде курс з початку наступного тижня

Україна, П'ятниця 31 жовтня 2025 16:13
Курс долара знизився на 8 копійок (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні – на 8 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 3 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8924 гривні за 1 долар (-0,08 грн). НБУ третій день поспіль знижує курс американської валюти після того, як 29 жовтня долар в Україні подорожчав до максимуму з січня цього року. Того дня його вартість становила 42,08 грн.

З початку року курс року курс долара знизився на 13 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 жовтня долар зріс на 75 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,14 гривні.

НБУ знову послабив долар: яким буде курс з початку наступного тижня

Курс долара і євро на 3 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 3 листопада становить 48,4088 гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала. Її курс знизився на 11 копійок.

НБУ знову послабив долар: яким буде курс з початку наступного тижня

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 31 жовтня курс підвищився на 3 копійки до 41,88-41,91 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 30 жовтня.

НБУ знову послабив долар: яким буде курс з початку наступного тижня

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 29 жовтня знизився на 6 копійок до 42,14 гривні. Євро, своєю чергою, подешевшав на 20 копійок. На готівковому ринку його курс становить 48,96 гривні.

Прогноз курсу долара

Уповільнення темпів інфляції може дозволити Нацбанку незначно послабити гривню відносно долара, вважає керівник проєктів і програм інвестиційного напряму "Ощадбанку" Сергій Ляшенко. "За нашими оцінками на кінець року курс буде в діапазоні 41,50-42,70 гривні за долар" - спрогнозував він.

