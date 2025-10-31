НБУ знову послабив долар: яким буде курс з початку наступного тижня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс долара на 3 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8924 гривні за 1 долар (-0,08 грн). НБУ третій день поспіль знижує курс американської валюти після того, як 29 жовтня долар в Україні подорожчав до максимуму з січня цього року. Того дня його вартість становила 42,08 грн.

З початку року курс року курс долара знизився на 13 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 жовтня долар зріс на 75 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,14 гривні.

Курс долара і євро на 3 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 3 листопада становить 48,4088 гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала. Її курс знизився на 11 копійок.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 31 жовтня курс підвищився на 3 копійки до 41,88-41,91 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 30 жовтня.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 29 жовтня знизився на 6 копійок до 42,14 гривні. Євро, своєю чергою, подешевшав на 20 копійок. На готівковому ринку його курс становить 48,96 гривні.