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НБУ снова повысил курс злотого к гривне

Украина, Пятница 14 февраля 2025 15:44
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НБУ снова повысил курс злотого к гривне Фото: курс злотого вырос на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает шестой день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,4661 гривен за 1 злотый (+0,0519 грн).
НБУ снова повысил курс злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс продажи вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после четырех дней роста.

Официальный курс на 17 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6299 гривен за 1 доллар (-0,1697 грн).

Официальный курс евро составит 43,5907 гривен за 1 евро (+0,1546 грн).

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