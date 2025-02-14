НБУ резко снизил курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после четырех дней роста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 17 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6299 гривен за 1 доллар (-0,1697 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 43,5907 гривен за 1 евро (+0,1546 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,60-41,63 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривен.
Ситуация на рынке
Курс доллара снижался с начала февраля и упал до минимума за два месяца - до 41,47 грн/доллар. Однако с начала этой недели доллар снова пошел вверх и подорожал до 41,79 гривен.
Однако уже 13 февраля ситуация изменился, и НБУ начал снижать курс интервенций на межбанке.
Это укладывается в представление о тактике центробанка: за коротким периодом роста курса следует снижение и наоборот.