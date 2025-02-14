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НБУ знову підвищив курс злотого до гривні

Україна, П'ятниця 14 лютого 2025 15:44
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НБУ знову підвищив курс злотого до гривні Фото: курс злотого зріс на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає шостий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4661 гривень за 1 злотий (+0,0519 грн).
НБУ знову підвищив курс злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,40 гривень і продають по 10,50 гривень. Курс продажу зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чотирьох днів зростання.

Офіційний курс на 17 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6299 гривень за 1 долар (-0,1697 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5907 гривень за 1 євро (+0,1546 грн).

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