НБУ снова повысил курс польского злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 12 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,2992 гривен за 1 злотый (+0,0315 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс продажи не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 12 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6696 гривен за 1 доллар (+0,0760 грн).

Официальный курс евро составит 43,0114 гривен за 1 евро (+0,1159 грн).