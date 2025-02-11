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НБУ снова повысил курс польского злотого к гривне

Украина, Вторник 11 февраля 2025 16:06
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НБУ снова повысил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого вырос на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,2992 гривен за 1 злотый (+0,0315 грн).
НБУ снова повысил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс продажи не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 12 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6696 гривен за 1 доллар (+0,0760 грн).

Официальный курс евро составит 43,0114 гривен за 1 евро (+0,1159 грн).

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