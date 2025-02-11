НБУ повышает курс доллара второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 12 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6696 гривен за 1 доллар (+0,0760 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,0114 гривен за 1 евро (+0,1159 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,69-41,72 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина, ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и сезонность также имеет свое значение.

Сейчас спрос на валюту у бизнеса небольшой, поэтому курс незначительно колеблется.

"Пока сохраняется определенная стабильность, однако в следующем квартале, учитывая возможные изменения в экономике, можно ожидать небольшое девальвационное движение, вероятно, уже в мае", - сказал он.