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НБУ повышает курс доллара второй день подряд

Украина, Вторник 11 февраля 2025 16:00
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НБУ повышает курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6696 гривен за 1 доллар (+0,0760 грн).
НБУ повышает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,0114 гривен за 1 евро (+0,1159 грн).
НБУ повышает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,69-41,72 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ повышает курс доллара второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина, ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и сезонность также имеет свое значение.

Сейчас спрос на валюту у бизнеса небольшой, поэтому курс незначительно колеблется.

"Пока сохраняется определенная стабильность, однако в следующем квартале, учитывая возможные изменения в экономике, можно ожидать небольшое девальвационное движение, вероятно, уже в мае", - сказал он.

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