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НБУ знову підвищив курс польського злотого до гривні

Україна, Вівторок 11 лютого 2025 16:06
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НБУ знову підвищив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого зріс на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,2992 гривень за 1 злотий (+0,0315 грн).
НБУ знову підвищив курс польського злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс продажу не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 12 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6696 гривень за 1 долар (+0,0760 грн).

Офіційний курс євро складе 43,0114 гривень за 1 євро (+0,1159 грн).

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