НБУ снова повысил курс доллара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 13 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0377 гривны за 1 доллар (+0,02 грн).

С начала года курс года курс доллара повысился на 1 копейку. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 6 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 13 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 13 ноября составляет 48,6544 гривны. Единая европейская валюта также подорожала. По сравнению с 12 ноября ее стоимость увеличилась на 4 копейки.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 12 ноября курс составляет 42,04–42,07 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 11 ноября он повысился на 14 копеек.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 11 ноября снизился на 1 копейку и составляет 42,24 гривны. Евро, тем временем, подорожало на 2 копейки. На наличном рынке его курс составляет 49 гривен.