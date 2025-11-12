ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ снова повысил курс доллара

Украина, Среда 12 ноября 2025 16:04
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Валюта США подорожала на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 13 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0377 гривны за 1 доллар (+0,02 грн).

С начала года курс года курс доллара повысился на 1 копейку. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 6 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 13 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 13 ноября составляет 48,6544 гривны. Единая европейская валюта также подорожала. По сравнению с 12 ноября ее стоимость увеличилась на 4 копейки.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 12 ноября курс составляет 42,04–42,07 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 11 ноября он повысился на 14 копеек.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 11 ноября снизился на 1 копейку и составляет 42,24 гривны. Евро, тем временем, подорожало на 2 копейки. На наличном рынке его курс составляет 49 гривен.

Прогноз курса доллара

Курс доллара, по оценкам экспертов, будет постепенно расти. Тем не менее до конца года его значение, вероятно, не превысит отметку в 45 гривен. Согласно опросу финансовых аналитиков, проведенному Национальным банком Украины в октябре 2025 года, в течение ближайших 12 месяцев доллар может достичь уровня около 44,05 гривны.

