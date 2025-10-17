ua en ru
Банкиры и финансовые аналитики улучшили прогнозы по курсу доллара

Украина, Пятница 17 октября 2025 12:14
Банкиры и финансовые аналитики улучшили прогнозы по курсу доллара Фото: курс доллара ожидается на уровне 44-45 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара будет постепенно повышаться. Однако, по прогнозам, в течение ближайшего года он вряд ли превысит уровень в 45 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Курс доллара

Финансовые аналитики в октябре 2025 года улучшили прогноз по курсу доллара ближайших 12 месяцев до 44,05 грн/доллар. В сентябре они ожидали курс 44,45 грн/доллар.

По информации НБУ, девальвационные ожидания банкиров также улучшились. В октябре они прогнозируют курс 44,94 грн/доллар по сравнению с 45,29 грн/доллар в июле.

Население в сентябре ухудшило ожидания до 43,75 грн/доллар по сравнению с 43,73 грн/доллар в августе.

Руководители предприятий в июле ждали курс 44,11 грн/доллар. Прогноз улучшен по сравнению с маем (43,84 грн/доллар).
Банкиры и финансовые аналитики улучшили прогнозы по курсу доллара

Прогнозы курса

Напомним, в проекте госбюджета на 2026 год средний курс на 2025 год ожидается на уровне 42,4 грн/доллар. При этом ожидается скачок курса в следующем году до 45,7 грн/доллар.

Однако этой показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.

Девальвационные настроения бизнеса немного улучшились. Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители компаний-членов Европейской бизнес ассоциации, составляет 46 гривен за доллар.

На 2025 год бизнесы закладывали 44 грн/доллар, на 2024 год - 41 грн/доллар.

Курс стабилен в течение последнего года. Официальный курс на 7 октября 2025 года установлен на уровне: 41,63 грн/доллар. На 17 сентября 2024 года он составлял 41,22 грн/доллар.

