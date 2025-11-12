ua en ru
НБУ знову підвищив курс долара

Україна, Середа 12 листопада 2025 16:04
НБУ знову підвищив курс долара Курс долара підвищився на 2 копійки (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Валюта США подорожчала на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 13 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0377 гривні за 1 долар (+0,02 грн).

З початку року курс року курс долара підвищився на 1 копійку. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. При цьому з 1 листопада курс долара став більшим на 6 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

НБУ знову підвищив курс долара

Курс долара і євро на 13 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 13 листопада становить 48,6544 гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала. Порівняно з 12 листопада її вартість збільшилася на 4 копійки.

НБУ знову підвищив курс долара

Динаміка змін курсу євро та долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 12 листопада курс становить 42,04-42,07 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 11 листопада він підвищився на 14 копійок.

НБУ знову підвищив курс долара

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 11 листопада знизився на 1 копійку і становить 42,24 гривні. Євро, тим часом подорожчало на 2 копійки. На готівковому ринку його курс становить 49 гривень.

Прогноз курсу долара

Курс долара, за оцінками експертів, буде поступово зростати. Проте до кінця року його значення, ймовірно, не перевищить позначку в 45 гривень. Згідно з опитуванням фінансових аналітиків, проведеним Національним банком України в жовтні 2025 року, протягом найближчих 12 місяців долар може досягти рівня близько 44,05 гривні.

