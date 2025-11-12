НБУ знову підвищив курс долара

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Валюта США подорожчала на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс долара на 13 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0377 гривні за 1 долар (+0,02 грн).

З початку року курс року курс долара підвищився на 1 копійку. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. При цьому з 1 листопада курс долара став більшим на 6 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Курс долара і євро на 13 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 13 листопада становить 48,6544 гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала. Порівняно з 12 листопада її вартість збільшилася на 4 копійки.

Динаміка змін курсу євро та долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 12 листопада курс становить 42,04-42,07 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 11 листопада він підвищився на 14 копійок.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 11 листопада знизився на 1 копійку і становить 42,24 гривні. Євро, тим часом подорожчало на 2 копійки. На готівковому ринку його курс становить 49 гривень.