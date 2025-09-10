ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар подорожал после снижения до 5-месячного минимума

Украина, Среда 10 сентября 2025 15:32
UA EN RU
Доллар подорожал после снижения до 5-месячного минимума Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения до минимума с начала апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2138 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).
Доллар подорожал после снижения до 5-месячного минимума

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2408 гривен за 1 евро (-0,0508 грн).
Доллар подорожал после снижения до 5-месячного минимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,26-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подорожал после снижения до 5-месячного минимума

udinform.com

Инфляция и реакция НБУ

Данные Госстата показали замедление годовой инфляции в августе до 13,2%. При этом второй месяц подряд фиксируется месячная дефляция.

Замедление инфляции может привести к тому, что НБУ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики, а также девальвации гривны, поскольку борьба с инфляцией становится менее актуальной задачей.

НБУ объявит решение по ключевой ставке уже 11 сентября. Учетная ставка НБУ с марта 2025 года находится на уровне 15,5% годовых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России