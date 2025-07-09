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НБУ снизил курс злотого к гривне

Украина, Среда 09 июля 2025 15:56
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НБУ снизил курс злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,5189 гривен за 1 злотый (-0,0395 грн).
НБУ снизил курс злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,40 гривен и продают по 11,65 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта упала ниже 49 гривен.

Официальный курс на 10 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7745 гривен за 1 доллар (-0,0717 грн).

Официальный курс евро составит 48,8427 гривен за 1 евро (-0,2136 грн).

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