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НБУ знизив курс злотого до гривні

Україна, Середа 09 липня 2025 15:56
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НБУ знизив курс злотого до гривні Фото: курс злотого впав на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5189 гривень за 1 злотий (-0,0395 грн).
НБУ знизив курс злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,40 гривень і продають по 11,65 гривень. Курс впав на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта впала нижче 49 гривень.

Офіційний курс на 10 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7745 гривень за 1 долар (-0,0717 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,8427 гривень за 1 євро (-0,2136 грн).

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