НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Украина, Понедельник 13 октября 2025 15:59
НБУ снизил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,2945 гривен за 1 злотый (-0,0358 грн).
НБУ снизил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар замедлил быстрый рост прошлой недели.

Официальный курс на 14 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6102 гривен за 1 доллар (+0,0075 грн).

Официальный курс евро составит 48,1347 гривен за 1 евро (+0,0253 грн).

