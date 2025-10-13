ua en ru
НБУ знизив курс польського злотого до гривні

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 15:59
НБУ знизив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого впав на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий продовжує дешевшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2945 гривень за 1 злотий (-0,0358 грн).
НБУ знизив курс польського злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар уповільнив швидке зростання минулого тижня.

Офіційний курс на 14 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6102 гривень за 1 долар (+0,0075 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,1347 гривень за 1 євро (+0,0253 грн).

