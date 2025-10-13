Курс доллара замедлил рост

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 14 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6102 гривен за 1 доллар (+0,0075 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,1347 гривен за 1 евро (+0,0253 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 41,61-41,64 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,85 гривен, евро вырос до 48,85 гривен.