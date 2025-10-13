ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Курс доллара замедлил рост

Украина, Понедельник 13 октября 2025 15:34
Курс доллара замедлил рост Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар замедлил быстрый рост прошлой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6102 гривен за 1 доллар (+0,0075 грн).
Официальный курс евро составит 48,1347 гривен за 1 евро (+0,0253 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 41,61-41,64 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке доллар вырос до 41,85 гривен, евро вырос до 48,85 гривен.

    Прогноз курса

    Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, на этой неделе 13-19 октября ожидаются следующие диапазоны колебаний:

    • межбанк: 41,2-41,6 грн/доллар, 48-49 грн/евро;
    • наличный рынок: 41,25-41,65 грн/доллар, 48-49,5 грн/евро.
